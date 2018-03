Paulo Coelho oferece 3 livros inéditos para download gratuito

O escritor Paulo Coelho disponibilizou nesta segunda, 24, na internet, para download gratuito, dois romances inéditos e uma coleção de textos já traduzidos em vários idiomas, como um presente a seus fãs no dia de seu aniversário.

"Meu presente para vocês em meu aniversário", anunciou Coelho, em seu perfil na rede social virtual Twitter, em comemoração a seus 62 anos, que completa hoje.

Os leitores poderão encontrar os romances no blog oficial do escritor, em vários idiomas e em diferentes formatos, desde PDF à versão adaptada a diversos aparatos digitais de leitura como o Kindle, da Amazon, o Sony Reader e o iLiad.

O primeiro romance, O Caminho do Arco, traduzido para inglês, espanhol, italiano e alemão, conta a história de um arqueiro que transmite suas doutrinas a uma criança em seu povoado, segundo a resenha publicada no blog do autor.

Coelho utiliza da metáfora do arco e flecha para aprofundar ideias como o esforço cotidiano, a superação das dificuldades e a coragem para tomar decisões arriscadas.

Com versões em português e inglês, Histórias para os Pais, Filhos e Netos é uma coleção de relatos alegres, surpreendentes e dramáticos, baseados em lendas e contos tradicionais de diferentes culturas, dedicados a leitores de todas as idades.

Já o Guerreiro da Luz apresenta uma coleção de textos escritos por Coelho na internet e que estão unidos pela busca do "guerreiro da luz" que "cada um" tem em seu interior, segundo o escritor.

Os textos ocupam nada menos que três volumes e são oferecidos ao leitor em português, inglês e francês.