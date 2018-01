Paulo Coelho inicia peregrinação até Vladivostok Paulo Coelho, o escritor brasileiro que é um dos autores mais lidos do mundo, decidiu fazer uma viagem "sem rumo definido" que o levará até a cidade russa de Vladivostok, para que consiga conservar as lições que aprendeu durante a peregrinação pelo Caminho de Santiago, na Espanha, por meio da qual iniciou sua carreira literária. Coelho reuniu a imprensa na cidade de Santiago de Compostela, na Galícia, e disse que em alguns dias embarcará no trem Transiberiano para viajar até o extremo oriental da Sibéria, "em uma viagem sabática e não sabática". "Decidi, no dia 20 de março, viajar para onde o vento me levar", declarou. O autor afirmou que também tem o objetivo de "estar em contato com os leitores e não perder o significado que a peregrinação até Santiago ensinou a ele". Segundo Coelho, o livro não o levará a escrever um livro, "pois minha intenção não é essa, a viagem é para estar em contato com o mundo e as pessoas, embora só possa escrever assim". Já faz mais de 20 anos desde que Coelho percorreu o Caminho de Santiago, em 1986, que inspirou seu primeiro romance: O Diário de Um Mago. Hoje, para celebrar esta data significativa, o escritor voltou ao Caminho de Santiago em companhia de sua esposa, mas realizou o percurso de carro. "Não voltaria a enfrentar o caminho a pé, pois há coisas na vida que só podem ser feitas uma vez e é necessário vivê-las intensamente", declarou. Coelho reconheceu que o Caminho de Santiago mudou sua vida. "Antes encarava as coisas de forma muito complicada e, após fazer o Caminho, me dei conta de que as coisas eram muito mais simples. Isso influenciou também o meu texto, sendo muito direto sem ser superficial", disse. Diário de um Mago foi traduzido para 61 idiomas e vendeu quase 100 milhões de exemplares, "contando as cópias piratas", afirmou o autor.