Paulo Coelho fecha acordo com a Amazon Paulo Coelho assinou acordo de exclusividade com a Amazon para vender 17 de seus e-books em português. A informação foi divulgada pela agência Bookseller. É a primeira vez que essas edições, incluindo o livro "O Alquimista", serão disponibilizadas para a Amazon nesse formato. Os livros do escritor brasileiro já eram vendidos no site em inglês. Ainda segundo a agência, o acordo de exclusividade terá duração de seis meses. Russ Grandinetti, vice-presidente da Kindle Content, declarou que seus "clientes sempre foram fãs de Paulo Coelho e que agora poderão baixar os livros em português em mais de cem países do mundo". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.