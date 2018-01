Paulo Coelho entra na lista dos best sellers menos lidos Uma pesquisa com leitores britânicos colocou O Alquimista, de Paulo Coelho, em sétimo lugar na lista dos best sellers menos lidos - livros que o leitor compra e não consegue terminar de ler. A pesquisa, de que participaram 4 mil pessoas, também inclui autores como J.K. Rowling e Salman Rushdie entre as dez primeiras posições. Quase todos os títulos que encabeçam a lista são classificados como best sellers - ou seja, estão entre os livros mais vendidos na Grã-Bretanha ou mesmo mundialmente. São títulos que foram assunto de discussões e debates, receberam grande atenção da mídia, ganharam prêmios ou foram indicados para recebê-los. Além das obras de não-ficção, a lista dos mais comprados que acabam empoeirando na estante inclui autobiografias de Bill Clinton, David Beckham e Margaret Thatcher. Decoração A pesquisa, encomendada pelo serviço de notícias por televisão Teletext, faz outras revelações surpreendentes: 55% dos entrevistados confessaram que compram livros não para lê-los, mas como enfeite. Outros 35% disseram que provavelmente não comprariam um livro com mais de 350 páginas. Muitos dos entrevistados apontaram a falta de tempo como justificativa para a não leitura. Entre as desculpas mais comuns estão o cansaço (48% dos entrevistados) ou a concorrência oferecida pela televisão (46%) e pelos jogos de computador (26%). "A pesquisa mostra que a pressão para achar tempo para ler é o fator principal quando se trata de colocar um livro de lado sem lê-lo", disse o acadêmico Kevin Killeen, que analisou os resultados do estudo, ao jornal britânico The Independent. Killeen não se surpreendeu, no entanto, com a inclusão do clássico Ulysses, de James Joyce, no terceiro lugar da lista das obras de ficção não lidas - um livro que, nas palavras dele, não dá para "ler no ônibus". O que surpreende o acadêmico é que este livro, bastante denso, continue freqüentando as listas de mais vendidos. Ulysses segue as andanças e os pensamentos de dois personagens, Leopold Bloom e Stephen Dedalus, em um dia de suas vidas em Dublin, em 1904. O campeão na lista dos dez livros de ficção mais comprados e não lidos, Vernon Little, o Bode Expiatório, de D.B.C. Pierre, conta a história de um estudante que é injustamente acusado de auxiliar um colega em uma série de assassinatos. O livro ganhou o prestigioso prêmio Man Booker Prize em 2003. Lista dos mais comprados e menos lidos - ficção 1. Vernon Little, o Bode Expiatório - D.B.C Pierre 2. Harry Potter e o Cálice de Fogo - J.K. Rowling 3. Ulysses - James Joyce 4. O Bandolim de Corelli - Louis De Bernières 5. Cloud Atlas - David Mitchell 6. Versos Satânicos - Salman Rushdie 7. O Alquimista - Paulo Coelho 8. Guerra e Paz - Liev Tolstoi 9. O Deus das Pequenas Coisas - Arundhati Roy 10. Crime e Castigo - Dostoievski