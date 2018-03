Paulo Coelho dirige documentário sobre Caminho de Santiago O escritor Paulo Coelho participa em Santo Domingo de la Calzada da filmagem de um documentário sobre o Caminho de Santiago, produzido por um canal de televisão dinamarquês. Nesta terça-feira ele fez uma sessão de autógrafos improvisada: atendeu aos moradores que foram até o Albergue de Turismo da Praça do Santo, onde está hospedado, com exemplares de sua obra, traduzida para 62 línguas e publicada em mais de 150 países. Coelho presenciou o final da procissão do Santo e de Nossa Senhora da Praça, padroeira da cidade e foi saudado pelo prefeito de Santo Domingo, Agustín García Metola e por membros da comunidade. O escritor brasileiro explicou que já esteve na cidade em 1986, em sua primeira peregrinação a Santiago de Compostela, experiência relatada no livro "O Diário de um Mago", e revelou que filmar o documentário mais de 20 anos após sua primeira peregrinação é "uma grande satisfação".