Paulo Coelho convida fãs para produzir filme coletivo

O escritor Paulo Coelho convidou cineastas amadores e fãs a participar de um concurso paraescolher os produtores de um filme coletivo baseado em seu último romance, A Bruxa de Portobello. Os interessados, explica Coelho em seu blog na internet, terão que publicar os vídeos no site YouTube e, caso sejam selecionados para o filme experimental conjunto, receberão € 3 mil cada (cerca de R$ 7,5 mil). Estive visitando páginas de leitores no último ano e vi trabalhos excelentes. Por isso pensei: por que não fazermos um filme juntos? Eu manteria os direitos do filme baseado no meu último livro enquanto desenvolvemos esta parceria, diz o escritor no post que dita as regras do concurso A Bruxa Experimental. Coelho explica que a realização do filme coletivo é facilitada porque o livro é baseado nas versões de 15 narradores diferentes. Cada interessado, até um máximo de 100 produtores por ordem de inscrição, pode escolher um destes narradores e filmar as partes em que tal personagem aparece no romance, inclusive interagindo com a protagonista, Athena. Segundo Coelho, apesar de publicar o filme de cada participante no YouTube para ser visto por todos, a produção original tem que contar com vídeo de alta definição e som perfeito. Os selecionados, acrescenta o escritor, serão editados posteriormente por um único montador profissional. Faremos todos os esforços para mostrar a versão final do filme em festivais no mundo todo, afirma Coelho. O escritor também convidou músicos para compor um tema original para o filme ou músicas para cada um dos narradores que possam ser utilizadas no filme. O escritor explica que a vantagem ao promover este concurso, para ele, é manter os direitos autorais sobre o livro enquanto lidera uma nova experiência e vê uma pluralidade de versões sobre sua obra. O concurso aceita inscrições até 19 de março de 2008 no blog do autor e os resultados serão divulgados no dia 25 de julho do ano que vem. O blog de Paulo Coelho pode ser acessado no endereço http://paulocoelhoblog.com.