Paulo Coelho concorre ao Prêmio Príncipe de Astúrias

O escritor Paulo Coelho está entre os 36 candidatos ao Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades. O júri começou a deliberar nesta terça-feira, 3, para definir os vencedores. O jornalista Javier González Ferrari apontou Coelho como seu favorito, que descreveu como "um grande humanista", que "faz um grande trabalho pela cultura do seu país e tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um homem de esquerda, e do anterior, Fernando Henrique Cardoso, um homem de direita". Um dos membros do júri, o ex-diretor da Rádio Televisão Espanhola (RTVE) José Antonio Sánchez, disse antes do início das deliberações que não se lembra de uma edição do prêmio com candidaturas tão "marcantes". Outros nomes de destaque que concorrem na premiação são os da RTVE, do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, do ator americano Robert Redford, do publicitário espanhol Lluís Bassat, do caricaturista espanhol Antonio Mingote, do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman e do Google. Google O jornalista e membro do júri José Luis Gutiérrez considerou que algumas candidaturas são "um pouco insólitas", e apostou no Google, porque a ferramenta de buscas mudou "a forma de veicular a informação e transmitir conhecimento", o que faz dela "um dos grandes merecedores deste prêmio". A presidente da academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, Ángeles González-Sinde, afirmou que defenderá a candidatura da Filmoteca Nacional, porque sua importância para o legado do patrimônio audiovisual espanhol. Além disso, considerou "interessantes" a proposta da "RTVE", apresentada pelo presidente da Agência Efe, Álex Grijelmo, e de Zygmunt Bauman, embora acredite que a decisão "será muito apertada". Resultado Grijelmo ressaltou o "nível magnífico" das candidaturas e que para a concessão do prêmio é determinante "uma influência social positiva nas pessoas e ter defendido algum tipo de valor". Desta forma, explicou que apoiou a candidatura da RTVE "porque se completam 50 anos da televisão na Espanha e pode ser um bom motivo". O júri debaterá nesta terça-feira, 3, durante todo o dia e na quarta-feira divulgará sua decisão às 12 horas do horário local (7 horas de Brasília).