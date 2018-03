Paulo Borges lança projeto Começam hoje, no site www.movimentohotspot.com.br, as inscrições para o Movimento HotSpot, projeto de Paulo Borges, criador da SPFW, que dará prêmios de R$ 10 mil a novos talentos em 11 categorias, como moda e música. Há ainda a categoria ideia, cujo vencedor receberá até R$ 200 mil para desenvolver propostas que envolvam empreendedorismo, tecnologia e biomimetismo (estudo de estruturas biológicas para o desenvolvimento de um produto), que serão aproveitadas pelos patrocinadores. Brasileiros ou estrangeiros residentes no País com mais de 16 anos podem enviar seus projetos até 15 de maio. / JOÃO FERNANDO