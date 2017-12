Paulo Autran está internado por conta de infecção O ator Paulo Autran, de 84 anos, foi internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na quinta-feira, 12, às 22h22, devido a uma infecção, de acordo com boletim médico divulgado na manhã desta sexta. Autran "encontra-se em recuperação" e "seu estado de saúde é bom", diz o boletim, assinado pelos médicos Maurício Ceschin, superintendente corporativo, e Manoel Peres, diretor técnico hospitalar. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele está instalado em um quarto. O ator, que nasceu em 7 de setembro de 1922, tem quase 60 anos de carreira, iniciada com a peça Esquina Perigosa (1947). Dirigida por Madalena Nicol, estreou no Teatro Municipal de São Paulo em um momento em que surgia um forte movimento de renovação no teatro brasileiro. Nos cinemas, ele atuou no clássico de Glauber Rocha Terra em Transe e mais recentemente em A Máquina, de João Falcão, e O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Cao Hamburger. Na televisão, o último trabalho de Autran foi na minissérie Hilda Furacão, em 1998. Autran apresenta atualmente em São Paulo a peça O Avarento, dirigida por Filipe Hirsch, no Teatro Cultura Artística. O espetáculo, em que o ator recria o personagem Harpagon do dramaturgo francês Poquelin Molière, é um sucesso de público.