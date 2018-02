Paulo Autran é nomeado patrono do teatro brasileiro O ator Paulo Autran foi nomeado patrono do teatro brasileiro. O título, que tem apenas valor simbólico, foi oficializado ontem pela presidente Dilma Rousseff. As artes cênicas também mereceram a atenção da ministra da Cultura, Ana de Hollanda, que homologou o tombamento do Teatro Oficina. A decisão de tombar o Oficina, sede de uma das companhias mais importantes do País, já havia sido tomada pelo Iphan em junho do ano passado. Projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi, o prédio que hoje abriga o grupo já era tombado pelo Condephaat. A decisão atual deve permitir ampliar a área de proteção de seu entorno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.