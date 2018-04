Paulo Autran é homenageado no Sesc Pinheiros Após algumas homenagens, Paulo Autran é chamado ao palco. Sob incessantes aplausos, ele é conduzido por uma assessora ao palanque, localizado no canto esquerdo. Não pensa duas vezes em desvencilhar-se daquela apresentação formal: segue para o centro do tablado, ponto de onde nem seria necessário improvisar um foco, tamanha a sua luz. Ponto onde se sente mais à vontade e onde pôde expressar durante toda uma vida o seu talento traduzido na paixão pelo fazer teatral. "Os organizadores da festa me pediram para eu fazer um número. E eu vou fazer", diz, arrancando gargalhadas, com o seu típico bom humor. "Vou declamar um poema tão sentimental e tão simples, mas que com o passar dos anos foi adquirindo novos significados. De Casimiro de Abreu, Meus Oito Anos." Assim, um dos maiores atores que o País já conheceu emocionou o público anteontem na cerimônia de ''''batismo'''' do teatro do Sesc Pinheiros, que a partir de agora chama-se Paulo Autran. Família, amigos e a classe teatral em peso estiveram presentes para prestigiar o ator de 84 anos, que iniciou sua carreira profissional aos 27 anos. "O momento é de celebração de uma vida dedicada ao teatro. Paulo Autran demonstrou que atuar é um ato de prazer, não importando a idade. Sua formação como advogado é mero acidente de percurso - sorte de todos nós", diz Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac. Para iniciar em grande estilo a cerimônia, o pianista Fábio Torres tocou músicas dos espetáculos O Homem de la Mancha, My Fair Lady, Morte e Vida Severina e Liberdade, Liberdade - parte da significativa trilha sonora que deu ritmo e cor à expressão de Autran. Após a homenagem de Szajman, subiram ao palco a repórter e crítica do Estado, Beth Néspoli, seguida pelo médico Drauzio Varella e pelo ator Marco Nanini, convidados pelo próprio Paulo Autran. "Conheci o Paulo em 1981, quando ainda namorava a Regina (Braga, atriz). Nos últimos tempos, acompanho-o como médico e me impressionei como ele, doente e muito fraco, continuava firme atuando em ''''O Avarento'''', um espetáculo que exige resistência. Como médico, achava que ele não teria condições'''', declarou Varella. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo