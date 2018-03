Paulistanos vão ganhar moldes de roupas de grife no Metrô Imagine ostentar no guarda-roupa criações de grandes estilistas brasileiros, desses que desfilam na São Paulo Fashion Week. E mais: confeccionadas na costureira do bairro, com as adaptações que melhor cabem no seu estilo e bolso. A partir de hoje, 18 designers de moda ''graúdos'' - como Ronaldo Fraga, Tufi Duek, Marcelo Sommer e Erika Ikezili - vão expor peças exclusivas nas estações de Metrô Saúde, Liberdade, Ana Rosa, República, Brás, Tatuapé e Campo Limpo, além da estação Brás da CPTM, em São Paulo. Os passageiros não poderão levar as roupas para casa, mas ganharão, gratuitamente, os moldes dos modelos expostos, acompanhados das devidas instruções de montagem. Assim, conseguirão reproduzir as criações com as próprias agulhas ou com as da costureira da esquina, a preços bem menores do que os praticados nas araras das grifes. Jum Nakao, estilista e idealizador da mostra - batizada de Re-produzir -, explica: "não se trata só de democratização de moda, mas, sobretudo, de cultura. Hoje, se consome marca ou preço e não o conteúdo, o design. Sem cultura, não há percepção de qualidade. O projeto fala do saber e resgata o construir o lado humano." A iniciativa, inédita, integra a 1ª Semana Viver Design em São Paulo, que a Prefeitura realiza até o dia 9, enchendo a cidade de atividades ligadas ao universo do design, entre exposições, seminários e oficinas, todas gratuitas. O programa é dividido em cinco grupos de atrações: Vestir Design (relacionado à moda, na qual a Re-produzir se encaixa), Habitar Design (arquitetura), Usar Design (desenho de produtos), Comunicar Design (comunicação visual) e Pensar Design (educação). As informações são do Jornal da Tarde. Re-produzir: estações Saúde, Liberdade, Ana Rosa, República, Brás, Tatuapé e Campo Limpo do Metrô e estação Brás da CPTM. Até 9/11. Grátis. Viver Design: programação no site www.viverdesignsp.com.br