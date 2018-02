Paulistano está ligando menos a TV

100 é o capítulo de Carrossel (no ar em novembro) que trará as primeiras cenas de João Lucas Takaki, ator mirim cadeirante que começou a gravar esta semana a novela do SBT.

Daqui até Londres, só no HD

Com uniforme assinado por Ricardo Almeida, a equipe do SporTv posa diante dos ônibus que circulam por Rio e SP, representando os 4 canais HD que farão a Olimpíada. Aí estão: Nalbert, PC Vasconcellos, Marco Freitas, Flávio Canto, Mariana Brochado, Sandra Pires, Lauter Nogueira, Byra Bello, Sérgio Maurício e Carlão.

Cordel Encantado será a primeira novela da recente safra de produções da Globo a sair em DVD. Até aqui, o gênero só mereceu o lançamento de folhetins do século passado. De Duca Rachid e Thelma Guedes, o título foi ao ar em 2011.

Nome certo em novelas de Glória Perez, Anderson Muller fará Murat, um vendedor do maior shopping do mundo, na Turquia, mantendo um pé em outro universo: dia 6, ele estreia Maratona de Nova York, em São Paulo, espetáculo em que corre o tempo todo.

Passados os tributos pelos dois anos de vida do canal Viva, o saudoso Globo de Ouro permanece no ar, mas agora semanalmente, e não mais em edições diárias, como, aliás, acontecia em sua exibição original, pela Globo. No Viva, o horário do musical vale agora para os sábados, às 23h.

Nelson, 100 anos: para comemorar o centenário de Nelson Rodrigues, a Globo News prepara três programas especiais inéditos sobre o dramaturgo e cronista: uma edição do Starte (no ar dia 31 de julho), outra do Arquivo N e outra do Globo News Literatura - no ar dias 1º e 8 de agosto, respectivamente.