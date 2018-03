Paulínia anuncia programação Em tempos em que o Polo de Cinema de Paulínia está em discussão e que o Festival de Cinema foi cancelado sob a alegação de que a verba gasta com sua realização será utilizada em projetos sociais, a programação 2012 do projeto Concertos Paulínia, que teve início em 2009, continua em vigor. A nova temporada, disponível no site http://www.concertospaulinia.com.br, oferece apresentações gratuitas no Theatro Municipal, nas escolas da rede municipal, em igrejas, centros comunitários e parques públicos. Ao todo, cinco concertos terão ingressos pagos (todos com orquestras sinfônicas, no Theatro Municipal). A Orquestra Sinfônica Jovem de Paulínia também prossegue.