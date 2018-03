Paula Fernandes lança primeiro DVD ao vivo

No ano passado, a cantora e compositora mineira Paula Fernandes, 26 anos, chamou atenção pelas participações que fez em projetos de outros artistas. Entre eles, a gravação do primeiro DVD de Hebe Camargo, o registro em CD e DVD do encontro dos amigos Renato Teixeira e Sérgio Reis no palco e o duo com Roberto Carlos no especial de final de ano do Rei, realizado na praia de Copacabana e exibido pela TV Globo.

Na ocasião, Roberto não escondeu o encantamento pela bela morena de voz grave. A sintonia da dupla rendeu até boatos de um romance. Paula desmente o namoro. "Ele é um fofo. Foi muito elegante na resposta de que me namoraria. Acho que toda mulher gostaria de estar ali. Rolou uma sintonia grande, me sinto muito privilegiada. Foi um sonho. A imprensa tem lidado com o assunto de forma saudável, pelo lado do conto de fadas. Mas não estamos namorando. Não nos falamos mais depois do show. Estamos com as agendas lotadas".

A cantora prefere focar no próprio DVD, Paula Fernandes ao Vivo, o primeiro da carreira. "Acho que as pessoas já tinham contato profundo com a minha voz. O DVD veio para me firmar mais como artista solo". Nascida em Sete Lagoas, ela cresceu no ambiente rural da Serra do Cipó, também em Minas Gerais. Em junho, completa 19 anos de carreira.

Paula já participou de trilhas de novela, como Paraíso (2009), Escrito nas Estrelas (2010, cantando o tema de abertura) e agora em Araguaia. "Foi o meio de chegar mais fácil às pessoas. Mas agora com o DVD, elas podem associar minha voz à minha imagem", diz a cantora que rejeita rótulo de musa do sertanejo. "Não gosto de rótulos. Mesmo que minha raiz seja sertaneja, adoro ouvir outras coisas também, como pop rock, Metallica, U2". As informações são do Jornal da Tarde.

Paula Fernandes Ao Vivo - R$ 19,90 (CD) e R$ 29,90 (DVD).