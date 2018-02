PAULA CORRÊA MOSTRA NOVO LIVRO A poetisa Paula Corrêa lança hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, seu livro Tudo Que Mãe Diz É Sagrado. Considerada uma das promessas literárias da nova geração, por crítica e autores veteranos, Paula lança um relato poético de amor, medo e dor após a morte de sua mãe. O livro é publicado pela editora LeYa, em evento que acontece das 19 às 22 horas, na livraria. Nascida em São Paulo, Paula Corrêa já publicou dois livros de poesia. O primeiro, In Vitro, foi lançado em 2004. O segundo, de 2010, foi As Calotas não me Protegem do Sol. Livraria Cultura. Avenida Paulista, 2.073, na Bela Vista, telefone (11) 3170-4033.