Paul Weitz diz que teve de 'driblar' egos em novo filme

Esta foi apenas uma das saias-justas que Weitz enfrentou no set da comédia que estreou na sexta no Brasil. Ao ingressar na terceira parte da franquia (dirigida anteriormente por Jay Roach), o cineasta também precisou fazer média e administrar egos de ícones como Dustin Hoffman e Barbra Streisand. O elenco ainda resgatou Ben Stiller, Owen Wilson, Teri Polo e Blythe Danner dos primeiros filmes - além das novas aquisições (Harvey Keitel, Jessica Alba e Laura Dern). "Foi como gerir um time de estrelas do esporte e tive de fazer a bola passar pelas mãos de todos."

Hoffman deu uma canseira em Weitz, mais conhecido por "Um Grande Garoto" (2002) e "American Pie - A Primeira Vez É Inesquecível" (1999). Inicialmente, o ator não gostou do tratamento dado ao seu personagem na nova continuação. Aqui o ex-agente da CIA (De Niro) volta a infernizar a vida do genro enfermeiro (Stiller), com a desculpa de visitar os netos, um casal de gêmeos. E a participação dos pais do enfermeiro (Hoffman e Streisand) praticamente se limita à festinha de aniversário das crianças. "Fui à casa de Dustin e tentei de tudo para convencê-lo a entrar no projeto. Mas nada. Nós fomos então obrigados a iniciar as filmagens sem ele."

O ator só mudou de ideia meses mais tarde, provavelmente quando percebeu que a franquia tinha seguido em frente, eliminando o seu personagem (um capoeirista beijoqueiro) do roteiro. Como a comédia já estava quase pronta, Weitz precisou refilmar algumas cenas coletivas e rodar outras só com Hoffman. Numa delas, supostamente ambientada na Espanha, seu personagem estaria aprendendo flamenco - o que justificaria a sua ausência em alguns momentos familiares na trama, já rodados. "Dustin deve ter visto um trailer do filme e se sentido deixado para trás", comentou o diretor.

Streisand aceitou logo de cara reprisar o papel da sexóloga na franquia - responsável pela bilheteria mundial de US$ 847 milhões com os filmes lançados em 2000 e 2004. "Mas eu nunca me iludi achando que ela faria o que eu quisesse", disse Weitz, que conheceu a atriz em sua residência, com vista privilegiada da praia de Malibu. "Quando cheguei, ela me levou a uma sala onde me sentei de costas para o mar. Quando já ia começar a anoitecer, ela disse: Por que você não se senta do outro lado, para apreciar a vista?" O cineasta topou na hora, percebendo logo depois o motivo por trás de tal gesto. "Ela simplesmente queria mudar a iluminação a seu favor. Barbra está sempre no controle." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.