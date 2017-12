Paul Walker foi o sexto ator mais rentável em 2013, segundo a Forbes

Dwayne Johnson ficou em primeiro lugar na lista da Forbes de atores de maior bilheteria em 2013, enquanto seu colega de Velozes e Furiosos 6, Vin Diesel, e o ator Paul Walker, que morreu recentemente num acidente de carro, se posicionaram entre os seis primeiros colocados, informou a revista nesta segunda-feira.

"The Rock", como Johnson é conhecido desde sua carreira como lutador, bateu o astro Robert Downey Jr., de Homem de Ferro 3, que ficou em segundo, por estrelar em quatro filmes, incluindo G.I. Joe: Retaliation, que no conjunto resultaram em uma arrecadação total de 1,3 bilhão de dólares no mundo.

Homem de Ferro 3 é o filme de maior arrecadação até o momento em 2013, com 1,2 bilhão de dólares em venda de ingressos globalmente.

A Forbes elabora a lista compilando quantos dólares cada astro do cinema arrecadou nas bilheterias do mundo todo neste ano. Esse resultado não está relacionado com os ganhos individuais de cada ator.

O sexto filme da altamente rentável franquia Velozes e Furiosos, de corridas de carros nas ruas, obteve 789 milhões de dólares nas bilheterias, e Diesel acrescentou 98 milhões de dólares do terceiro filme nas séries Riddick, aparecendo em quarto na lista da Forbes.

Velozes e Furiosos 6 alçou Walker sozinho ao sexto lugar. O ator de comédias Steve Carell ficou em terceiro lugar graças ao sucesso da animação Meu Malvado Favorito 2. A atriz Sandra Bullock vem em quinto lugar, com dois grandes sucessos de bilheteria Gravidade e As Bem-Amadas.