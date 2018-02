Paul Walker e One Direction celebrados no Teen Choice Awards

NOVA YORK - A 17ª edição do Teen Choice Awards reforçou a boa fase da série Empire, prestou homenagem ao ator Paul Walker, de Velozes e Furiosos, e também relembrou os feitos de uma respeitada 'veterana': Britney Spears.

O prêmio, transmitido ao vivo na TV americana na noite deste domingo, 16, começou com a lembrança do filme Straight Outta Compton, com Ice Cube e as estrelas da nova biopic do NWA dando as boas vindas aos jovens presentes no Galen Center, em Los Angeles.

Christopher Ludacris Bridges, rapper e co-estrela de Velozes e Furiosos 7, era um dos três hosts, junto com Gina Rodriguez e Josh Peck. O filme de Bridges, um dos maiores hits de bilheteria do ano, foi um dos maiores vencedores da noite, vencendo nas categorias melhor filme de ação e melhor ator de aventura para Paul Walker, morto em 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Paul Walker está aqui em espírito", disse Vin Diesel. Ele aplaudiu uma jovem "muito especial" na audiência, Meadow, filha de Walker.

O Teen Choice Awards passa pela música, TV, moda, esportes e mídia digital, celebrando os favoritos - de Channing Tatum a Wiz Khalifa a Stephen Curry - de uma das demografias mais poderosas da mídia (os adolescentes).

Britney Spears foi honrada por ser "ícone da moda". Ela dedicou o prêmio aos seus filhos e sobrinha.

O One Direction levou oito prêmios no total - já são 23 pranchas de surf (o troféu do TCA) na carreira. A banda, em turnê, aceitou os prêmios por um vídeo gravado:

Veja a lista com os principais vencedores:

-- Melhor filme de ação: Velozes e Furiosos 7

-- Melhor ator de ação: Paul Walker (Velozes e Furiosos 7)

-- Melhor atriz de ação: Shailene Woodley (Insurgente)

-- Filme de fantasia: Jogos Vorazes: Mockingjay - Parte 1

-- Filme de drama: Se Eu Ficar

-- Série de TV de drama: Pretty Little Liars

-- Série de fantasia: The Vampire Diaries

-- Grupo musical (masculino): One Direction

-- Artista masculino (música): Ed Sheeran

-- Artista feminina (música): Demi Lovato

-- Música (grupo): Steal my Girl, One Direction