Paul McCartney vai passar aniversário ao lado da ex-mulher

Paul McCartney e a ex-mulher, Heather Mills, parecem ter superado a turbulenta relação que mantinham e passarão juntos o 65.º aniversário do cantor, no dia 18, afirma a edição desta segunda-feira, 11, do jornal Sunday Mirror. Em uma decisão surpreendente, Heather, Paul e a filha dos dois, Beatrice, de 3 anos, passarão o aniversário do ex-Beatle na casa de campo do astro em Peasmarsh, no sudeste da Inglaterra. A reunião, impensável há alguns meses, marca uma mudança radical no difícil processo de divórcio. Segundo o Sunday Mirror, Heather, de 39 anos, comprou para Paul um presente de aniversário e outro em nome de Beatrice. Além disso, também levará uma torta. O jornal diz que o divórcio parece estar suspenso e que os dois já não se comunicam só por meio dos seus respectivos advogados, uma vez que se falam por telefone regularmente. Cansada de ser vilã Semanas atrás, Heather, que esteve nos Estados Unidos para participar de um programa de dança com famosos, descartou a idéia de falar com o cantor. "Estamos falando de uma total e muito rápida transformação" na relação do casal, disse uma fonte ao Sunday Mirror. Aparentemente, os dois chegaram à conclusão de que a relação que mantinham não podia continuar como estava e Heather se cansou de ser vista como uma vilã, acrescenta. "Neste momento, ele não tem pressa em seguir com o divórcio, algo diferente de alguns meses. E ela está contente com as coisas como estão neste momento", afirma a fonte. Paul McCartney e Heather Mills anunciaram sua separação em 17 de maio do ano passado, após quatro anos de casamento. Os dois se conheceram em 1999, em um ato beneficente, um ano depois da morte, por câncer, da primeira mulher do músico, Linda.