Paul McCartney relaxa no Caribe ao lado de novo 'affair'

O ex-Beatle Paul McCartney está passando seus dias de férias em uma ilha privada do Caribe ao lado da amiga Nancy Shevell , apontada como novo affair do músico. O cantor e sua acompanhante têm feito passeios de barco e caminhadas pelas praias de Jumby Bay, uma ilha privada próxima a Antígua. Um banhista que viu o casal disse ao jornal britânico Daily Mail que McCartney só tinha olhos para Shevell, enquanto outra testemunha contou ao Daily Mirror que os dois "se beijavam apaixonadamente, riam bastante e ficavam como todos os namorados no começo de uma relação." Esta é uma das primeiras aparições públicas de McCartney após a resolução do processo de divórcio de sua antiga mulher, a ex-modelo Heather Mills, a quem teve que pagar cerca de 31 milhões de euros. Nancy Shevell, de 48 anos é amiga de longa data do ex-beatle, está separada e é vice-presidente de uma companhia do setor de transportes. Desde novembro, o casal vem sendo fotografado em várias ocasiões, embora as especulações sobe um possível romance tenham diminuído após o músico, de 65 anos, manter alguns encontros com a atriz Rosanna Arquette.