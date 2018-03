Paul McCartney quer lançar canção inédita dos Beatles

O ex-Beatle Paul McCartney acredita que chegou o momento de uma canção experimental dos Beatles ser divulgada. Segundo reportagem publicada neste domingo, 16, no jornal "The Observer", ele afirmou em entrevista à BBC - que irá ao ar na quinta-feira - que quer lançar "Carnival of Light", uma música de 14 minutos que os Fab Four gravaram em 1967. A banda tocou a canção em público apenas uma vez, em um festival de música eletrônica em Londres. Segundo relatos, a música inclui guitarras distorcidas, sons de órgão e gritos de "Barcelona!" e "Are you all right?", de McCartney e John Lennon, além de sons de gargarejo. "Gosto dessa música porque ela mostra os Beatles livres, saindo das regras", disse o ex-Beatles, segundo o jornal. McCartney afirmou que ainda tem a fita master da gravação e que "chegou a hora de a canção ter o seu momento". McCartney, considerado por muitos como a "mente mais melódica" dos Beatles, afirmou ter interesse em música de vanguarda há muito tempo. Segundo ele, "Carnival of Light" foi inspirada pelos compositores experimentais John Cage e Karlheinz Stockhausen. O ex-Beatles disse que quis incluir a música no álbum "Anthology", mas que os colegas de banda se opuseram à idéia. Para lançar a música, McCartney precisará da permissão de Ringo Starr e das viúvas de John Lennon e George Harrison.