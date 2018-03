Paul McCartney pagará cerca de R$ 300 milhões à ex-mulher

O ex-Beatle Paul McCartney pagará à sua ex-mulher Heather Mills quase £ 70 milhões (cerca de R$ 309 milhões) como parte de um acordo de divórcio, diz hoje o jornal britânico Daily Mail. Heather, que se separou do cantor em maio de 2006 após quatro anos de casamento, receberá uma soma inicial de £ 15 milhões (R$ 66,6 milhões) e mais £ 3,5 milhões (R$ 15,3 milhões) por ano até que a filha dos dois, Beatrice, de 4 anos, chegue aos 18. De acordo com o jornal, a ex-mulher de McCartney não receberá nenhuma propriedade, uma vez que já tem três casas. O músico também assumiu todas as despesas de Beatrice, como escola, viagens, babás e segurança. O pacto de divórcio, que pode ser o maior da história legal do Reino Unido, incluirá uma cláusula estipulando que nenhuma das duas partes falará em público sobre as razões da separação, segundo o Daily Mail. Em outubro do ano passado, a imprensa britânica informou que Heather, de 39 anos, acusou McCartney de tê-la maltratado em quatro ocasiões. Chegou a dizer que o músico bebia regularmente. Os dois se conheceram em 1999 num ato beneficente, um ano depois da morte da primeira mulher do músico, Linda, com quem viveu durante 29 anos.