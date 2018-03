Paul McCartney no Recife

Será a primeira vez que Paul fará um show no Recife e a primeira em que o Recife recebe uma atração internacional deste porte. O show também não deve ser um repeteco das últimas e recentes vindas do beatle ao Brasil, quando se apresentou em São Paulo (em novembro de 2010) e no Rio de Janeiro (em maio de 2011). A turnê passada era a Up And Coming Tour. A nova, On The Run Tour 2012. O show, porém, é muito parecido. Apesar de ter lançado um disco recentemente, Paul faz, no palco, hits dos Beatles como Day Tripper, Lady Madonna e Get Back. A banda que o acompanha há 12 anos (mais tempo do que quando estava com os Beatles) também volta com a mesma formação.