Paul McCartney faz ´canja´ em loja de discos em Los Angeles

O ex-Beatle Paul McCartney deu um show inusitado em uma loja de discos de Los Angeles, na quarta-feira. A "canja" faz parte do lançamento do mais novo álbum do cantor, Memory Almost Full. Trata-se do primeiro disco de McCartney com a gravadora Hear Music, formada pelo império de cafés Starbucks e pelo selo de jazz Concord - depois de quase 45 anos com a EMI. Os fãs fizeram fila durante vários dias para conseguir assistir ao show, que contou ainda com nomes ilustres na platéia, como outro ex-Beatle, Ringo Starr.