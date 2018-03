Paul McCartney fará show extra no Recife Foi confirmada mais uma apresentação de Paul McCartney no Recife. A nova data é 22 de abril e o local será o Estádio José do Rego Maciel, o mesmo da primeira apresentação de Paul, no dia anterior. A venda de ingressos online teve início esta madrugada, a partir da meia-noite de quarta para quinta, pelo site www.zetks.com. Outros pontos de venda serão as bilheterias do Chevrolet Hall (81-3427-7500) e o quiosque do evento no Shopping Recife. É a terceira passagem de Paul pelo País em três anos, a primeira pelo Nordeste. A turnê de 2012 é "On The Run", que deve trazer um novo set list com relação à "Up and Coming Tour", de 2011. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.