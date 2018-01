Paul McCartney é promovido pela rainha Elizabeth; J. K. Rowling e Ed Sheeran também são condecorados

Vinte anos depois de se tornar cavaleiro do Império Britânico pela rainha Elizabeth II, sir Paul McCartney foi promovido para Companion of Honor por seus serviços em prol da música. J. K. Rowling, pelos serviços prestados à literatura e filantropia, também recebeu a honraria no aniversário da rainha Elizabeth.

O ex-Beatle e a criadora de Harry Potter se juntam a um exército de heróis e notáveis reconhecidos por suas contribuições ao Reino Unido.

“Estou muito feliz por essa enorme honra. O fato de essa notícia ter chegado no fim de semana do meu aniversário e do Dia dos Pais torna isso colossal”, disse McCartney.

Vencedora do Oscar, Olivia de Havilland, que atuou em E o Vento Levou e fará 101 anos na semana que vem, também se tornou ‘Dama’.

O músico Ed Sheeran foi homenageado por seus serviços pela música e caridade.