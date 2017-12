Paul McCartney e Mills enfrentam-se em audiência de divórcio Paul McCartney e Heather Mills ficaram cara a cara na segunda-feira, em meio a um dos maiores e mais amargos processos de divórcio da história do showbusiness -- em jogo: uma fatia da imensa fortuna que o músico amealhou como integrante dos Beatles. Mills, uma ex-modelo de 40 anos cujo casamento com o ícone pop durou menos de quatro anos, representa a si própria no tribunal após ter demitido seus advogados. A audiência, que deve durar cinco dias, transcorrerá a portas fechadas, na vara de família da Suprema Corte de Londres. McCartney, um dos fundadores do grupo de música pop mais famoso do mundo, possui uma fortuna avaliada em 825 milhões de libras (1,6 bilhão de dólares). Juristas acreditam que Mills esteja pedindo até 50 milhões de libras de McCartney, 65, e que ele esteja disposto a dar-lhe apenas metade dessa quantia. O caso pode criar um precedente importante para avaliar a que fatia do patrimônio do marido a esposa tem direito quando o casamento dura pouco -- os advogados de McCartney argumentam que o grosso da fortuna dele já havia sido obtido quando o músico conheceu Mills.