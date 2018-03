Paul McCartney diz que pescaria o converteu em vegetariano O ex-Beatle Paul McCartney diz que se tornou vegetariano durante uma pescaria, quando se deu conta de que a vida do peixe era "tão importante para ele quanto a minha é para mim". McCartney, de 65 anos, posou para uma foto para a organização Pessoas pelo Tratamento Ético aos Animais (Peta), acompanhada da legenda: "Eu sou Paul McCartney e sou vegetariano". A legenda também inclui um depoimento de McCartney: "Muitos anos atrás, eu estava pescando. No momento em que estava puxando o peixe, me dei conta: 'Estou matando o peixe, e apenas pelo prazer passageiro que isso me dá"'. "Então alguma coisa dentro de mim fez um clique. Enquanto assistia ao peixe lutando para respirar, percebi que a vida dele é tão importante para ele quanto a minha é para mim." O Web site da Peta traz fotos de outras celebridades também, entre elas Alicia Silverstone, Forest Whitaker e Joss Stone, como parte de sua campanha em favor de vegetarianismo.