Paul McCartney confirma show extra no Recife

Paul McCartney não vai deixar o Recife tão cedo. Para que todos os fãs possam assistir a um show do ex-Beatle, a produção do cantor confirmou uma apresentação extra na cidade, no domingo, dia 22 de abril, no Estádio José do Rego Maciel – Estádio do Arruda, às 21h30.

Os ingressos para o show extra da turnê On The Run vão começar a ser vendidos na primeira hora do dia 05 de março, a meia-noite de quarta para quinta-feira, pelo site www.zetks.com. Também haverá venda nas bilheterias do Chevrolet Hall e no quiosque do evento, montado no Shopping Recife, mas somente a partir das 9h nas bilheterias e das 10h no quiosque.

Confira os setores disponíveis e os valores dos ingressos:

Pista Premium

Inteira - R$ 600

Meia/Estudante - R$ 300

Gramado/ Arquibancada Inferior

Inteira - R$ 260

Meia/Estudante - R$ 130

Cadeira

Inteira - R$ 340

Meia/Estudante - R$ 170

Arquibancada Superior

Inteira - R$ 160

Meia/Estudante - R$ 80