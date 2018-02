Paul McCartney comove o público de BH durante show

"Finalmente Paul veio falar uai", disse o músico lá pelos 20 minutos da apresentação, e o aro metálico que coroa o Mineirão quase derreteu.

Belo Horizonte estava em transe com a presença do ídolo. Uma campanha nas redes sociais pedia a Paul que falasse interjeições mineiras durante o show. Placas agradeciam a sua presença. O segurança do hotel Ouro Minas mostrava orgulho do serviço. "Ele alugou o 25º andar inteiro, eu que estou cuidando do entra e sai", disse, sem esconder a satisfação. Nem mesmo a mídia local se conteve: "Bem vindo Paul. Você sabe o quanto esperamos por esta noite. Hoje vamos fazer assim: você diz ?uai? e a gente diz ?hello?, escreveu o Estado de Minas, resumindo a hospitalidade mineira.

E Paul não os desapontou, liderando por quase três horas mais uma de suas catarses em solo nacional. A novidade desta vez está no setlist, que inclui pérolas menos conhecidas dos Beatles e dos Wings. Entre elas, Eight Days a Week, Being For The Benefit of Mr. Kite, Listen to What the Man Said e Lovely Rita. É um show mais soft, que guarda o peso para o final e nos dá a chance de assistir Paul em contextos menos grandiosos que Hey Jude ou Let it Be. E durante estes momentos, quando faz um número acústico ou navega por um lado B de rock progressivo dos Wings, temos um prazer mundano em assisti-lo fazer música mais corriqueira e não menos brilhante.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.