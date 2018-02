Paul faz show na Olimpíada Paul McCartney fará o show de encerramento do dia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, no dia 27 de julho. "Fui escolhido. Vou encerrar a abertura das Olimpíadas", declarou o cantor, em entrevista à rádio britânica BBC 5 Live na segunda-feira. McCartney é a principal atração da festa, mas não será a única. Além do ex-Beatle, outros artistas vão apresentar-se representando cada um dos países do Reino Unido durante a cerimônia. Duran Duran (Inglaterra), Snow Patrol (Irlanda do Norte), Stereophonics (País de Gales) e Paolo Nutini (Escócia) também tocarão na abertura da maior competição esportiva do mundo. / AE