Paul confirma shows em site

Paul McCartney confirmou ontem em seu site oficial dois shows no Brasil em novembro. As apresentações estão marcadas para o dia 7, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e dia 21, no Morumbi, em São Paulo. Inicialmente havia sido anunciado outro show no Morumbi, para o dia 22, mas não confirmado no site. O empresário Dody Sirena, da DC Set Produções, disse pelo Twitter que a pré-venda para Porto Alegre começa nesta quinta-feira. Segundo a PlanMusic, o site www.ingresso.com será o responsável pela venda das entradas. Mais detalhes serão divulgados amanhã. Outras datas na América do Sul ainda não estão definidas.