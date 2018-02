Paul canta 'Hey Jude' na Olimpíada Paul McCartney interpretará Hey Jude, dos Beatles, no encerramento da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 27 de julho. A informação foi publicada ontem pelo The Sunday Times. Segundo o jornal inglês, há a possibilidade de que Paul toque a canção com a ajuda do público, em uma apresentação da qual ainda não há detalhes. O cantor inglês já fez algo parecido em um espetáculo para o Super Bowl americano em 2005, quando fãs cantaram a canção e exibiram cartazes com a frase "na, na, na, na". O jornal revela também que na cerimônia de abertura haverá mil percussionistas e se ateará fogo aos cinco aros olímpicos. / EFE