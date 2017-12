Pau de Arara, escrito durante a ditadura, enfim sai no País Publicado na França e no México mas não aqui, Pau de Arara - A Violência Militar no Brasil, escrito em português pelo jornalista Bernardo Kucinski e pelo historiador Ítalo Tronca em 1970, finalmente vai ganhar edição brasileira. Sai no fim de agosto, abrindo a série Cadernos Perseu, que vai resgatar obras fundamentais para a compreensão da luta política. Curioso que o livro está sendo traduzido do espanhol. Além do material original, haverá textos críticos e outro sobre como ele foi escrito, contrabandeado para o exterior e editado. Kucinski é também autor de K., uma das raras ficções situadas na ditadura militar. Editado pela Expressão Popular (4.200 exemplares impressos), ele ganhou menção honrosa no Prêmio Portugal Telecom em 2012 e entra, em 2014, no catálogo da Cosac Naify - a nova edição trará, ainda, 25 contos. K. também inicia sua trajetória internacional. Sai em alemão para a Feira de Frankfurt e o autor participa de intenso tour para divulgá-lo.