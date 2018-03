Pattinson, de 'Crepúsculo', é atingido por táxi ao fugir de fãs

Pattinson, de 23 anos, estrela do filme de vampiros, foi visto na frente de uma loja de livros em Manhattan, onde estava filmando na quinta-feira as cenas de seu novo filme "Remember Me", um drama sobre dois jovens amantes que passam por tragédias familiares.

Protegido por cinco guarda-costas, o ator britânico tentou fugir de um grupo de meninas adolescentes que estavam do lado de fora da loja de livros, e atravessava a rua quando foi atingido pelo táxi.

Ele não ficou gravemente ferido, mas os guarda-costas ficaram furiosos, de acordo com o site Radar Online, que diz ter testemunhado o acidente.

Um dos guarda-costas gritou para as meninas: "Vocês viram o que fizeram, vocês quase mataram ele!"

Pattison se tornou um dos galãs mais cobiçados de Hollywood desde sua aparição em "Crepúsculo" como o vampiro Edward Cullen.

Esta semana ele foi votado como o homem mais bonito do mundo pelos internautas da Vanity Fair.

(Por Miral Fahmy)