Patti Smith anuncia o lançamento do seu novo livro de memórias

O segundo livro de memórias de Patti Smith, M Train, será lançado ainda este ano, de acordo com a revista americana Rolling Stone. O livro é uma espécie de continuação de Só Garotos, comovente obra de 2010 que levou o National Book Award, um dos mais importantes prêmios literários dos EUA, e que descreve o início da carreira de Patti e o seu relacionamento com o fotógrafo e artista visual Robert Mapplethorpe.

O segundo livro tem a data de lançamento nos EUA para 6 de outubro, e será publicado no Brasil em 2016 pela editora Companhia das Letras.

Segundo a revista, a narrativa de M Train começará no Greenwich Village, em Nova York, onde a artista costumava tomar café da manhã, e deve passar por várias de suas fases enquanto criadora. O relacionamento com o ex-marido Fred Sonic Smith, morto em 1994 em razão de um ataque do coração e ex-guitarrista da lendária banda MC5, também deve ser abordado no livro.