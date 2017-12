'Patrulha Salvadora' chega à 2ª temporada, com 14 licenciamentos

Patrulha já tem 14 contratos fechados com empresas de brinquedo, papelaria, cama, mesa e banho, fantasia, alimentos, festas, e-commerce, musical e houseware - outros acordos, nas categorias promocional e confecção, estão em negociação. Nas contas de Fernanda Brozinga, executiva de licenciamento do SBT, a maioria dos produtos estará à venda no 2.º semestre.

Como os nomes dos personagens são os mesmos de Carrossel,Patrulha é considerada um subproduto da novela, cujos direitos foram comprados da Televisa. Assim, a rede mexicana é responsável pela exportação da série.

Também vem de Carrossel o time de roteiristas, capitaneado pela primeira-dama Íris Abravanel. O expediente das crianças - agora pré-adolescentes - respeita a rotina dos estudantes. "São 6 horas por dia, no máximo. Geralmente, entram às 14h30, após a escola, têm lanche às 17 h e saem às 20 h", diz Mantoanelli. Também recebem assistência de psicólogo, fonoaudióloga e coach. O entrosamento, vindo da época da novela, está escancarado na tela, constata o diretor, mas tem seu custo. "Eles não param quietos nos intervalos, ficam se provocando, brincando e conversando o tempo todo. Mas, quando estão focados, o resultado é excelente."

1ª tela. O YouTube já não se contenta em ser uma segunda janela em vários gêneros de conteúdos de TV, que têm produzido cenas inéditas para o portal de vídeos. Agora, isso vale também para esportes.

1ª tela - parte 2. O canal Esporte Interativo vem cedendo para o YouTube a transmissão ao vivo de partidas do campeonato nordestino e dará também ao portal a transmissão ao vivo da tão esperada decisão entre Real Madrid e Barcelona, na final da Copa do Rei.

Especial Zumbis, um pacote de filmes do gênero, programado para ir ao ar a partir do dia 26, no Megapix, justifica a produção de uma divertida chamada que o canal exibe a partir de segunda-feira. No vídeo, um homem conta como era sua vida até ser atacado e se transformar em um morto-vivo.

Luan Santana e Sandy gravaram, cada um no seu quadrado, o clipe da música tema da Globo para a Copa. Os filminhos começam a entrar no ar amanhã, com aquele refrão que há anos martela a memória do telespectador: "Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol com direito a replay...".