Patrick Swayze vai escrever autobiografia O ator Patrick Swayze, que já disse que talvez só tenha mais dois anos de vida pela frente devido a um câncer pancreático, vai escrever uma autobiografia em conjunto com sua mulher, anunciou sua porta-voz nesta sexta-feira. Swayze e sua mulher, Lisa Niemi, ainda não informaram o nome da editora ou a data de lançamento do livro, mas a representante do ator, Annett Wolf, confirmou que ele e Niemi estão trabalhando sobre o livro. Swayze, de 56 anos, disse a Barbara Walters numa longa entrevista à TV no início do mês que está "vivendo um inferno" devido à batalha que vem travando contra o câncer pancreático há um ano. O câncer de pâncreas é uma das formas mais mortais da doença. Ele disse que tem expectativa de vida de possivelmente mais dois anos, mas desmentiu especulações de que estaria perto de morrer. O ator teve alta hospitalar em 16 de janeiro, depois de passar uma semana internado em função de uma pneumonia. Nascido no Texas, Swayze teve uma carreira famosa em Hollywood e na Broadway. Mais recentemente, vem sendo visto no papel de um agente rebelde do FBI no drama criminal "The Beast", que começou a rodar depois de receber o diagnóstico do câncer. Filho de uma coreógrafa e dona de escola de dança chamada Patsy Swayze, ele estudou dança em escolas de balé de Nova York. Lisa Niemi era aluna da escola de dança de sua mãe, em Houston. Eles se casaram em 1975. Patrick Swayze representou o instrutor de dança Johnny Castle no filme de sucesso "Dirty Dancing - Ritmo Quente", de 1987, e em 1990 contracenou com Demi Moore no romance sobrenatural "Ghost - Do Outro Lado da Vida."