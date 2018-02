Patrick McGoohan, de 'O Prisioneiro', morre aos 80 O ator Patrick McGoohan, astro da TV britânica nas décadas de 1950 e 60, e famoso pelas séries "Agente Secreto" e "O Prisioneiro", morreu na terça-feira aos 80 anos, em sua casa em Los Angeles, após uma curta doença, anunciou seu agente na quarta-feira. McGoohan nasceu em Nova York, mas foi criado na Irlanda e na Inglaterra. Ele vinha relançando sua carreira com dois recentes filmes. "Ele era cheio de vida. Não era como se estivesse por aí para pastar. Esteve ocupado até o final", disse o agente Sharif Ali à Reuters. Habituado a personagens maus ou inflamados, McGooghan recebeu dois prêmios Emmy por suas participações especiais como vilão na série policial de TV "Columbo", e teve uma atuação memorável como o inclemente rei Edward "Longshanks" em "Coração Valente", com Mel Gibson. McGoohan foi o criador, produtor e astro da série britânica "O Prisioneiro", em que interpretava o ex-espião Número 6, mantido em uma bucólica mas brutal prisão para pessoas que sabem demais. Foram apenas 17 episódios originais exibidos nos EUA, suficiente para que a série seja cultuada até hoje, com direito a citação em "Os Simpsons".