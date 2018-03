PATRÍCIA VAI PARA A CASA DE GRISELDA

Achei até que tinha ouvido errado quando, no capítulo de quarta-feira de Morde & Assopra, a Duda (Suzi Rêgo), atriz que tentou emagrecer durante toda a trama disse: "Não preciso mais de dieta porque vou fazer o papel de uma mulher que chora bastante na novela." Um dos personagens presentes emendou: "As pessoas adoram mulher que chora em novela."

Curiosa essa constatação metalinguística numa novela na qual, justamente, fez tanto sucesso uma mulher que chorou e fez chorar aos baldes. Vai ver, foi mesmo o gosto pelo dramalhão que fez o público despertar para a Dulce (Cássia Kis Magro), que começou timidamente entre dinossauros e robôs mais ruidosos. Não tenho dúvidas de que foi por causa de Cássia que a Dulce chamou tanta atenção - impossível não perceber Cássia em cena, a gente sabe. Mas não bastasse o filho "mau caráter arrependido", a Dulce carregou fardo pesado demais nessa novela - às vezes, dava a impressão de carregar a própria novela.

A personagem não resistiu ao aceno do Ibope em alta, e o autor Walcyr Carrasco não resistiu a fermentar o drama da pobre coitada. Claro que o autor é senhor do destino de seus personagens, mas será que a Dulce merecia um câncer, gente? E logo na última semana da novela, quando as chances de cura para os personagens são tradicionalmente mínimas?

O tumor fulminante anunciou a morte, mas não foi suficiente para encerrar a história da personagem. Ela precisou ainda se render ao sujeito que - lembro bem - foi o responsável pelos anos de miséria, desde que fora abandonada grávida. Vinte anos depois, e quase no fim da novela, ele deu as caras, comprou um hotel para o filho e reconquistou a Dulce com um "eu te amo" nada profundo. Se o fim da personagem trazia alguma mensagem, desculpe, não captei. Só ficou nos meus ouvidos a fala da Duda - as pessoas adoram mulher que chora em novela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Fina Estampa, a novela das 9 da Globo, irritada com a notícia de que Griselda (Lília Cabral) comprou uma mansão ao lado da sua, Tereza Cristina (Christiane Torloni) fica ainda mais furiosa ao ver a filha Patrícia (Adriana Birolli) com Antenor (Caio Castro) na futura casa de Pereirão. A mulher de Renê (Dalton Vigh) vai atrás da filha e a repreende.

Patrícia ignora a mãe e vai para sua casa, mas é perseguida por Tereza Cristina. Já no seu quarto, a garota enfrenta a fúria da mãe, e as duas discutem. A megera acaba agredindo a filha com uma bofetada, e Patrícia deixa a mansão dos Velmont aos prantos. Antenor vê a ex-noiva sair transtornada de sua casa, vai consolá-la e a convida para morar com ele na nova mansão de Griselda. / MÁRCIA CRISTINA DA SILVA