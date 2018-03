Patrícia Poeta e Zeca Camargo voltam em agosto, aos sábados

A presença de Patrícia Poeta nas manhãs de sábado nada tem a ver com o projeto de um novo programa de entretenimento criado por ela, motivo que a levou a deixar o Jornal Nacional. São duas histórias distintas. Desde que voltou de férias, a apresentadora vem trabalhando com uma equipe na pesquisa e desenvolvimento da ideia de um programa de variedades centrado em uma temática ainda mantida sob sigilo. Na semana passada, ela entregou à direção da emissora uma sinopse respaldada por todo o levantamento feito até agora e aguarda a avaliação sobre a viabilidade do projeto. Em meio a esse cenário, Patrícia tem recebido convites com alguma flexibilidade para outros projetos. A proposta de Boninho, nesse contexto, vem a calhar, até porque o programa não depende de um único apresentador.

Big Brother. Susana Vieira é uma ex-atriz em Sorria, Você Está Sendo Filmado - O Filme, de Daniel Filho. No enredo, a superexposição em redes sociais e reality shows e a reação de cada um ao saber que está sendo filmado. Com Juliano Cazarré e Otávio Augusto, estreia dia 7.

Confronto. É surpreendentemente curta a distância entre Dez Mandamentos, novela da Record, e Babilônia, folhetim da Globo, no Ibope, nos poucos minutos em que ambas concorrem. Na última segunda-feira, o placar ficou em 21,7 X 15,4 pontos entre 21h20 e 21h27, em São Paulo.

Confronto 2. A Globo também tem atrasado a entrada de Babilônia no ar, por até 12 minutos, com relação ao horário previsto no site da emissora, para evitar o confronto entre as duas novelas.

Caçulinha é o novo integrante do Todo Seu, de Ronnie Von, na Gazeta.

Pedro e Bino estão de volta: o seriado Carga Pesada, um clássico da TV, com Antonio Fagundes e Stênio Garcia, terá vez no novo pacote de compilações do Câmera, Luz, 50 Anos, que transforma antigas produções da Globo em telefilmes.

E Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), ex-vice-presidente dos Estados Unidos na série Veep (e que tomou o mesmo rumo de Frank Underwood/Kevin Spacey em House of Cards), já tem mais uma temporada - a 5.ª - garantida pela HBO. Amanhã, estreia no Brasil a 4.ª safra da série.