Patricia Motta cria coleção de forma e de flores

Uma coleção leve, fluída e elegante em que as flores dão o tom e o arredondado as formas. É assim que a mineira Patricia Motta pensa o verão para 2015. O floral aparece em quase todas as peças do desfile que tem vestidos lânguidos, saias amplas em comprimentos variados, jaquetas com modelagem de alfaiataria, camisas, pelegrines, basques e croppeds com detalhes em zíper. O couro, carro chefe da marca, ganha desenhos delicados e recortes vazados feitos a laser. Arredondados, nos remetem às pétalas das flores.

O shape da coleção refleta uma mulher elegante, jovem e moderna. A cintura marcada traz feminilidade e valoriza a silhueta. O coque solto, meio bagunçado, com uma fina tiara para arrumar os fios mais rebeldes confirmam a delicadeza e leveza de um verão que promete vir leve, mas glamouroso. A cartela de cores conversa com a estação: limão, pitaia, jabuticaba, lichia e pitanga.