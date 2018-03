Patrícia Melo fala sobre primeiro livro de contos

Os primeiros indícios, ainda que imperceptíveis, surgiram na obra anterior, o romance Ladrão de Cadáveres, de 2009: Patrícia Melo já buscava um novo caminho para sua narrativa. "Até então, sempre me preocupava mais com a estrutura da trama que com os personagens", conta. "Aos poucos, porém, o interesse começou a se inverter, da mesma forma em que notava, já sem grande deslumbramento, a flexibilidade do gênero romance, que aceita tudo." Tantas inquietações foram decisivas para que Patrícia enveredasse pelos contos, resultando em Escrevendo no Escuro, que a editora Rocco lança na próxima semana.

São 13 histórias marcadas por temas sempre caros à autora, como a finitude e a fragilidade humana. Um personagem, a escritora Cecilia, percorre as narrativas, unindo-as por meio da agonia que sofre, provocada pelo ato da criação e, especialmente, pelo livre arbítrio de seu doppelgänger (duplo), que cria vontade própria. Em meio ao confronto entre elas, surgem figuras curiosas como um cientista que discute com sua faxineira a respeito do descarte do material de pesquisa; ou ainda de um crítico que acredita na impiedade como caminho para a glória literária.

Alguns contos, na verdade, surgiram como rascunhos há 20 anos. Eram esboços que Patrícia de vez em quando analisava mas não se sentia segura para dar um fim. A solução aconteceu há um ano, quando ela e o marido, o maestro e compositor John Neschling, se mudaram para Lugano, na Suíça. A troca de ambiente foi um choque. "De repente, trocamos a loucura de São Paulo por uma tranquilidade infinita", comenta a escritora que, vivendo na Europa, descobriu-se estrangeira. "Apesar de morar na região italiana da Suíça, com mais características latinas, eu me sentia como alguém de fora, portanto, precisava criar um mundo particular."

E a resposta veio na escrita. A descompressão no viver cotidiano permitiu um aprofundamento na leitura o que, por sua vez, ajudou em sua nova sedimentação literária. As obras do suíço Robert Walser (1878-1956) e a do alemão W.G. Sebald (1944-2001), por exemplo, foram fundamentais. "São dois autores que exibem um apurado senso de observação, usando a própria carne na escrita." E a construção dos personagens, que ganhou primazia em relação ao desenrolar da trama, recebeu forte inspiração na perplexidade dramática de Dostoievski.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Distante pela primeira vez da agitação paulistana, que sempre lhe serviu de inspiração, Patrícia começou a ter uma visão privilegiada do Brasil, como sempre acontece com os que vivem no exterior. A crise ética que continuamente marca a gestão política do País a fez pensar no impasse vivido pelos modelos de governabilidade. "Novamente, pensei na filosofia do alemão Martin Heidegger cuja crítica do pensamento e da tecnologia ocidentais dá conta do nosso momento."

A escritora - que conversou com o Sabático em São Paulo, antes de rumar para Porto Alegre onde participa, a partir de amanhã, de uma feira literária - acredita que o Brasil vive um vácuo cultural. "Há um descompasso entre nossa pujança econômica e nossa realidade cultural. Somos hoje um mercado importante para grupos de rock e espetáculos grandiosos mas nossa riqueza não se reflete nas nossas instituições culturais", comenta.

Sem planos de voltar ao Brasil a curto prazo, Patrícia não esconde a própria curiosidade sobre como a experiência europeia poderá influenciar seu próximo romance que, no momento, ainda está germinando - por enquanto, ela está motivada a escrever sobre o lixo como produto do excesso de consumo que marca a humanidade hoje em dia. "Fiquei muito impressionada com o documentário Estamira (de Marcos Prado), sobre as reflexões incomuns de uma senhora que trabalha em um aterro sanitário no Rio de Janeiro." Ao mesmo tempo, ela acompanha a exposição de sua obra na Europa: Ladrão de Cadáveres será editado na Alemanha e França, enquanto uma editora portuguesa prepara-se para lançar toda a obra. Além disso, sua peça Duas Mulheres e Um Cadáver, encenada aqui por Débora Bloch e Fernanda Torres, está em cartaz em Hamburgo.