Patricia Arquette pede divórcio do ator Thomas Jane A atriz Patricia Arquette, estrela da série "Medium", entrou com um pedido de divórcio do marido, o também ator Thomas Jane, citando "diferenças irreconciliáveis", de acordo com registros legais divulgados na segunda-feira. Arquette e Jane se casaram em junho de 2006 e têm uma filha de cinco anos chamada Harlow. Arquette, 40, é protagonista do drama televisivo "Medium", levado ao ar pelo canal norte-americano NBC. Ela também estrelou o filme "Nação Fast Food", de 2006, e "O Mistério dos Escavadores", de 2003. Nascida em Chicago, a atriz foi casada com o ator Nicolas Cage de 1995 a 2001. Jane, 39, participou de dois episódios de "Medium" e da adaptação do gibi "O Justiceiro" para o cinema, feita em 2004. (Por Alex Dobuzinskis)