Pato Donald faz 80 anos de teimosia, mau humor e risadas

Está de aniversário nesta segunda-feira, 9, um dos personagens mais emblemáticos da Disney: Pato Donald. Criado pelo desenhista Dick Lundy e por Walt Disney, em nove de junho de 1934, Donald apareceu pela primeira vez num curta metragem chamado The Wise Little Hen: ali, ele era apenas um personagem secundário, mas ganhou a atenção da plateia com a voz característica e quase ininteligível que Clarence Nash criou e manteve por 49 anos.

A primeira aventura solo do Pato Donald aconteceu em 1937. Em Don Donald já estava montado o esqueleto das histórias do Pato: sua namorada Daisy, seus sobrinhos Huey, Dewey e Louie (Huguinho, Zezinho e Luizinho), e o Tio Patinhas (em inglês, Scrooge McDuck), a família de patos que vive em Duckburg (em tradução livre, Patoburgo).

O jornal britânico The Telegraph listou 10 curiosidades sobre o Pato Donald. Veja abaixo:

-- O Pato Donald foi criado depois de Walt Disney ouvir a “imitação” do animal feita por Clarence Nash. Disney queria um personagem mais “negativo” que o seu Mickey Mouse, e aí nasceu o temperamental Donald. Nash deu voz ao personagem entre 1934 e 1983, treinando Tony Anselmo para assumir em seu lugar. No Brasil, os dois principais dubladores de Donald foram Márcio Gianullo e Cláudio Galvan.

-- O seu nome do meio – característica única entre os personagens da Disney – é Fauntleroy, e ele tem uma irmã gêmea chamada Dumbella.

-- Ray Davies, da banda The Kinks, cita o Pato Donald em uma de suas Letras (We are the Village Green Preservation Society).

-- Um microfone especial, que privilegia os tons altos e as interjeições do personagem, o The Neumann TLM-170, foi usado para gravar a voz original de Donald.

-- Além da sua primeira aparição em 1934, Donald foi a estrela em mais sete longa-metragens da Disney, mais do que qualquer outro personagem. Ele é seis anos mais novo que Mickey Mouse.

-- Pato Donald ganhou um Oscar em 1943, pelo curta Der Feuhrer's Face (A Face do Füher), um filme anti-nazismo que traz músicas de Wagner e de Groucho Marx.

-- Eleitores finlandeses que querem registrar um voto de protesto escrevem “Donald Duck” nas cédulas de votação.

-- Sobre o personagem, Walt Disney disse em uma ocasião: “Um dos nossos maiores prazeres é trabalhar com as relações entre os nossos personagens, que são uma família. Mas como toda grande família, nós temos uma criança problema. Sim, é o Pato Donald”.

-- Donald é o único personagem popular de filmes e da TV que também virou mascote das equipes esportivas numa grande universidade americana: The Oregon Ducks, da Universidade do Oregon.

-- Os primeiros desenhistas do Pato Donald eram Al Taliaferro, Carl Barks e Don Rosa. Sua primeira aparição impressa foi na revista Good Housekeeping, de maio de 1934, num anúncio do filme The Wise Little Hen, que estrearia exatamente no dia 9 de junho.