Patati lança DVD poliglota e TV no YouTube

E Gilberto Braga, mais Manoel Carlos, Betty Faria, Reginaldo Faria e Maria Padilha dão seus depoimentos em vídeo a ser exibido durante o workshop de amanhã, na sede do Viva.

Canal à la carte, o Première Futebol Clube abrirá seu sinal a todos os assinantes de TV paga, de amanhã até domingo. E promete oferecer todo o cardápio da rodada, com 18 partidas ao vivo e programação especial com o histórico de cada time.

O menu degustação oferecido pelo Première FC, claro, tem como objetivo seduzir novos assinantes para o futebol visto do sofá.

Depois de quase um ano internada, Beth Carvalho anuncia sua volta aos palcos o dia 6, o que é motivo de sobra para um tributo à cantora no Arquivo N da Globo News. A edição vai ao ar quarta, dia 4.

Reality show é formato inesgotável para a criatividade. No dia 9, às 20 h, o canal Syfy põe no ar o Robot Combat League. Apresentado pelo lutador americano Chris Jericho, o programa mostra lutas entre 12 equipes formadas por um robo-joquey - lutador, cujos movimentos são imitados pelo robô graças à tecnologia de um colete -, mais um engenheiro de robótica e seus respectivos robôs.

Reality 2. Os robôs de Robot Combat League foram criados por Mark Setrakian, especialista em robótica e um dos pioneiros em animatrônica.

Com show de Zeca Pagodinho e Gusttavo Lima, Serginho Groisman apresenta neste domingo mais um Brazilian Day em Nova York, festa promovida pela Globo.

Iolanda mora no cortiço e ama Mundo, mas seu pai a "perderá" no jogo para o ricaço Ernest (José de Abreu). Esse é o enredo de Carolina Dieckman e Domingos Montaigner, líder operário que passará 10 anos preso em Joia Rara, próxima novela das 6.

Com a missão de se revezarem na apresentação do Bom Dia & Cia. no SBT, a dupla Patati Patatá mantém a vitrine na TV aberta e redireciona o conteúdo de seu antigo programa no SBT para um canal dos próprios no YouTube. À coluna, o empresário dos palhaços, Rinaldo Helder Faria, prevê seu lançamento ainda para setembro. No mês seguinte, a dupla apresenta outro produto com potencial expressivo para ampliar seu robusto caixa: um DVD em Full HD, gravado em português, inglês e espanhol, pela produtora Infiniti. "Estamos fazendo com qualidade de cinema, e o cenário dele é fabuloso", endossa José Emílio Ambrósio, sócio da Infiniti.