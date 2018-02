Pat Metheny fará show gratuito no Ibirapuera O guitarrista americano Pat Metheny e sua Unity Band farão apresentação na plateia externa do Auditório Ibirapuera, no domingo, dia 9 de junho, às 17h. A entrada é gratuita. Ele é uma das principais atrações do BMW Jazz Festival, a ser realizado em São Paulo, no HSBC Brasil, de 6 a 8 de junho, e no Rio, no Vivo Rio, de 8 a 10. Entre os convidados, Esperanza Spalding e Radio Music Society.