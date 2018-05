Passos certos, entre o tradicional e o contemporâneo Flor Morena, de Aline Calixto, abre e fecha com dois ótimos sambas inéditos - Gemada Carioca, de Martinho da Vila, e Reza Forte, de Rodrigo Maranhão e Mauro Diniz - que falam do coração dividido da cantora entre o Rio e Minas, suas relações com os ancestrais, não apenas familiares, homenageando sua avó e as raízes africanas, mas na música que a influenciou, desde o jongo, os tambores, o carnaval carioca. Outra boa surpresa é a antiga e rara Je Suis la Maria, pinçada do cancioneiro autoral de Dora Lopes. "Umbandista praticante", Aline também rende homenagens a vários orixás, como já fazia no primeiro álbum. É inevitável relacioná-la a Clara Nunes, até porque Paulo Cesar Pinheiro, gigante poeta do samba, contribui para fazer a ponte num dos achados do CD, Caçuá (parceria com Edil Pacheco). Mas Aline tem personalidade interpretativa marcante que supera qualquer tentativa de comparação. Sua voz afinada e flexível casa bem com vários estilos. Cuida inteligentemente para que a técnica não comprometa a emoção, é criteriosa na escolha de repertório (melhor ainda nesse segundo trabalho em CD). E encontra no samba o melhor combustível para a exaltação de uma alegria que vem de origem melancólica. Da negritude que não está na cor da pele, mas que tinge por dentro, como o sincretismo de que falam Moacyr Luz e Nei Lopes em Ecumenismo. Tradicional e contemporânea, a cantora, com suporte do experiente Arthur Maia na escolha de timbres, sonoridades e arranjos adequados, acerta o passo altiva.