Passione teve final lógico e coerente, mas escapou do óbvio Novela, é preciso admitir, é sempre melhor no "durante" do que no "depois". É que são tantos meses esperando a solução dos problemas e mistérios que o nível de expectativa acumulado na cabeça do telespectador chega a um ponto quase impossível de satisfazer com qualquer solução que seja. Isso em conta, pode-se dizer que, sim, Passione teve um grande final na sexta-feira. A se lamentar, apenas, que o último capítulo poderia ser mais ágil, mas é claro que não se pode fugir dos desfechos nas histórias de humor e nos tradicionais casamentos e partos.